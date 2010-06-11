Міжбанк на 12:00 - долар та євро ростуть

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9135/7,9185, до 12:00 звузився спред - 7,9145/7,9175 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2516/0,2518, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2517/0,2518. У Росії курс долар-рубль впав і до 12:00 встановився на рівні 31,4699 (- 0,1845).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2111/1,2113, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,5825/9,5915, до 12:00 ціни підвищилися до 9,5855/9,5950.