У всіх областях України у травні зафіксовано дефляцію

У травні проти квітня в усіх областях України, а також у Києві зафіксована дефляція, при цьому в Севастополі - інфляція 1,3%. Про це повідомляє офіційний сайт Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, лідерами зниження споживчих цін за підсумками травня стали Миколаївська, Полтавська області - дефляція 0,9%, Вінницька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Київська, Рівненська та Чернівецька області - дефляція 0,8%.

З початку року (травень 2010 року проти грудня 2009 року) в усіх областях України зафіксована інфляція, при цьому споживчі ціни найбільше виросли у Севастополі - на 7,3%, АР Крим - 5,4%, Києві - 4,7%, Одеській та Львівській областях, - 4,4%. Менше всього ціни виросли в Чернігівській - 2,1%, Волинській, - 2,3%, Рівненській та Тернопільській областях - 2,4%.

Лідерами зниження цін на продукти харчування і безалкогольні напої у травні стали: Чернігівська область - 2,5% (з початку року - зростання 2,5%), Кіровоградська область - 2,2% (зростання 4,4%) і Миколаївська область - 2% (зростання 5,7%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби у травні проти квітня найбільше подорожчали у Львівській області - 1,5% (з початку року - зростання 6,7%), Запорізькій і Волинській областях, - 1,1% (зростання 7,7% і 6,6% відповідно). В Одеській (зростання 7%), Тернопільській (зростання 6,4%) і Чернівецькій областях (зростання 5,5%) ціни у травні залишилися без змін, у Києві знизилися на 0,1% (з початку року - зростання 5,8%).

Ціни на одяг і взуття у травні найбільше виросли в Херсонській області - на 0,5% (з початку року - зростання 1,7%), у Києві (з початку року - зростання 1,1%), Полтавській (зростання 1,8%), Житомирській (зростання 1,7%) і Харківській (зниження 0,5%) областях - на 0,4%. У Львівській, Миколаївській і Чернівецькій областях та Севастополі зафіксовано зниження цін в середньому на 0,3%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у травні до квітня найбільше подорожчали в Севастополі - на 14,5% (з початку року - зростання 25,1%), Рівненській області (зростання 3,8%) - 0,5%, Миколаївській (зростання 2,9%) та Чернігівській (зростання 0,2%) областях, - на 0,4%. При цьому в Житомирській (зростання 0,7%), Дніпропетровській (зниження 6,4%), Івано-Франківській (зростання 0,6%) областях у травні проти квітня спостерігалося зниження цін в середньому на 1%.

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у травні до квітня найбільше виросли в Чернігівській і Одеській областях - на 0,7% (зростання 0,1%) і 0,5% (зростання 0,7%) відповідно, при цьому в одинадцяти областях України і Севастополі ціни знизилися в середньому на 0,2%.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров`я у травні стали Луганська область - 1,5% (з початку року - зростання 4,2%) і Київ - 1,4% (зростання 4,8%).У п`яти областях країни спостерігалося зниження цін в середньому на 2,9%, найбільше в Донецькій області - на 0,3% (з початку року - зростання на 2%).

Ціни в транспорті у травні проти квітня найбільше виросли в Чернівецькій - 6,2% (зростання 12,1%), Чернігівській, - 1,4% (зростання 4,9%) і Рівненській областях - 1,1% (зростання 6,1%), у Волинській області і Севастополі зафіксовано зниження цін на 0,5% (зростання 3,3% і 4% відповідно).

Ціни на послуги зв`язку у травні проти квітня виросли, в основному, у Львівській - 0,2% (зниження 7,7%), Дніпропетровській, - 0,1% (зниження 8%) областях. У 17 областях і Києві у травні проти квітня зафіксовано зниження цін в середньому на 0,3%.

Ціни у сфері відпочинку і культури у травні проти квітня найбільше виросли в Києві - 0,7% (з початку року - зростання 0,7%). Водночас, у 20 областях України і Севастополі у травні проти квітня зафіксовано зниження цін у цій сфері.

Вартість освіти у травні до квітня збільшилася, в основному, у Севастополі - 2,5% (зростання 3%), Києві і Миколаївській області - 0,5% (зростання 0,7% і зниження 2,2% відповідно), у Волинській, Київській і Херсонській областях - знизилася на 0,1% (зростання 0,2%, зниження 0,1% і зростання 1,5% відповідно).

Вартість послуг ресторанів і готелів у травні до квітня найбільше виросла в Севастополі - на 3,4% (з початку року - зростання 5,1%), Дніпропетровській, - на 1,8% (зростання 3,6%) і Донецькій областях - 1,5% (зростання 3,3%), менше всього в Черкаській і Київській областях - на 0,1% (зростання 3,4% і 1,8% відповідно), у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Сумській, Тернопільській і Чернівецькій областях ціни не змінилися.