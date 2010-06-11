Середній курс у комбанках не змінився – 7,92/7,95 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають - по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 10 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,93 грн./дол., з продажу - в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,3% відучора і сьогодні складає 9,48 грн./євро, курс продажу - на 0,5%, до 9,67 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,38-9,55 грн./євро, з продажу - в межах 9,61-9,91 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 10 червня не змінився і сьогодні складає 0,2424 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,4% - до 0,2530 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2500 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2509-0,2560 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,92 грн./дол., продажу - 7,94 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,93 грн./дол., з продажу - в межах 7,94-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,4% відучора і сьогодні складає 9,50 грн./євро, курс продажу - на 0,3%, до 9,63 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,38-9,56 грн./євро, з продажу - в межах 9,58-9,70 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці сьогодні трохи підвищився порівняно з 10 червня - до 0,2439/0,2534 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2500 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2509-0,2580 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,89/7,97 грн., євро - 9,38/9,65 грн., рубль - 0,2050/0,2580 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,91/7,96 грн., євро - 9,25/9,65 грн., рубль - 0,2430/0,2540 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,91/7,945 грн., євро - 9,45/9,70 грн., рубль - 0,2470/0,2550 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 11 червня, такий: гривні до долара США - 7,9169, до євро - 9,535906, до російського рубля - 0,25074.