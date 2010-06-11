Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України скоротилося на 5,8%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-квітні 2010 року склало 1 млрд. 881,2 млн. дол., що на 5,8% менше, ніж у січні-квітні 2009 року (1 млрд. 996,6 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у січні-квітні експорт товарів склав 14 млрд. 562,5 млн. дол. (на 28,1% більше від показника за січень-квітень 2009 року), імпорт - 16 млрд. 443,7 млн. дол. (на 23% більше). Також повідомляють, що коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,89 (у січні-квітні 2009 року - 0,85).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 195 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з січнем-квітнем 2009 року, збільшилася частка чорний металів - з 28,1% до 30%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки - з 4,4% до 7,2%, механічних машин - з 6,2% до 6,8%, руд, шлаків і золи - з 3% до 4%, залізничних і трамвайних локомотивів, колійного устаткування - з 2,1% до 3,9%.

Водночас зменшилася частка зернових культур - з 9,5% до 6,1%, електричних машин - з 4,8% до 4,6%, виробів з чорних металів - з 5,7% до 3,4%, добрив - з 2,8% до 2,1%, насіння і плодів олійних рослин - з 2,3% до 1,1%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин - з 3,7% до 5,3%, полімерних матеріалів, пластмас - з 3,7% до 4,2%, чорних металів - з 2,2% до 3,2%, руд, шлаків і золи - з 1,8% до 2,9%, паперу і картону - з 2,4% до 2,6%.

Водночас, зменшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки - з 35,5% до 32,5%, механічних машин - з 8% до 7,1%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, - з 5,2% до 4,7%.

За даними Держкомстату, у квітні 2010 року експорт товарів збільшився проти квітня 2009 року на 37,7% і склав 4 млрд. 227,3 млн. дол., імпорт - на 28,7%, до 4 млрд. 622,9 млн. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками квітня поточного року склало 395,6 млн. дол. (у квітні 2009 року воно також було негативним - 520,8 млн. дол.).

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні у 2009 році зменшилося в 9,6 разу - до 1 млрд. 380,7 млн. дол. проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно у 2008 році.