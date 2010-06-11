Україна збільшила експорт давальницької сировини на 30%

Україна у січні-квітні 2010 року збільшила експорт давальницької сировини на 30,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 16 млн. дол. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, у січні-квітні в Україну імпортовано готовій продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 14,8 млн. дол., що на 10,4% більше, ніж у січні-квітні 2009 року.

Також в Держкомстаті повідомили, що у січні-квітні в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 605,9 млн. дол., що на 42,3% більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, збільшився проти січня-квітня минулого року на 78,8% і склав 1 млрд. 140,4 млн. дол.

Довідка УНІАН. Україна у 2009 році експортувала давальницької сировини на суму 41,2 млн. дол., що на 41,3% менше, ніж у 2008 році.

У 2009 році в Україну імпортовано готовій продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 46,8 млн. дол., що на 35,5% менше, ніж у 2008 році.

За звітний період в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд. 705,4 млн. дол., що на 31,8% менше, ніж у 2008 році. Об'єм експорту готової продукції виробленої з імпортної давальницької сировини, за підсумками 2009 року склав 2 млрд. 788,8 млн. дол., що на 30,8% менше, ніж у 2008 році.