Мін’юст продовжить спроби повернути кошти Лазаренка

Міністерство юстиції докладе зусиль для повернення в Україну клштів, вивезених екс-прем`єр-міністром України Павлом ЛАЗАРЕНКОМ.

Про це в інтерв`ю проектові "УНІАН-новини ЄС" повідомив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ (http://eunews.unian.net/ukr/detail/ 193827).

"Міністерство юстиції продовжуватиме ці кроки і докладатиме зусилля для того, щоб частина того, що було вивезено з України, повернулося тим платникам податків, чиї кошти забрали і вивезли за кордон", - сказав він.

О. ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що сьогодні це питання є досить складним.

"Міністерство юстиції займається вже багато років цим питанням. Ми працюємо з нашими юридичними радниками країни перебування, і я думаю, що це питання, враховуючи особливості законодавства Сполучених Штатів, є досить непростим для вирішення", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як відомо, П. ЛАЗАРЕНКО був засуджений у США за "відмивання" грошей.