В Україні зарплату «у конвертах» отримують близько 4,6 млн. осіб

На сьогодні заробітну плату "у конвертах" в Україні отримують близько 4,6 млн. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови Національного форуму профспілок України (НФПУ) Григорій КАБАНЧЕНКО.

Він зазначив, що за даними Міжнародної організації праці, ця цифра складає близько 4,7 млн. громадян.

"У нас 20 млн. працездатного населення. Внески до страхових фондів платять 14-16 млн. з них. Це ті, хто або не отримує заробітної плати, або отримує її "в конвертах", - сказав Г. КАБАНЧЕНКО. Окрім того, понад 1 млн. українців працюють за графіком скороченого робочого дня або знаходяться в неоплачуваних відпустках, сказав він.

Також глава НФПУ нагадав, що в Україні нелегально працюють мігранти. "За даними Держкомпідприємництва, тільки 15 тис. мігрантів в країні працюють легально", - сказав він.

Зао словами Г. КАБАНЧЕНКА, сьогодні в кожному соціальному фонді обов'язкового державного страхування на обліку стоїть різна кількість громадян - від 11 до 16 млн. осіб. "Якщо хоч би 1-2 млн. громадян почнуть платити внески до Пенсійного фонду, то його бюджет буде профіцитним", - наголосив він.