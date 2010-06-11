Ляпіна: навантаження на малий бізнес збільшиться у 3-4 рази

Урядовий проект Податкового кодексу збільшує податкове навантаження на малий бізнес у 3-4 рази. У той час, як великим підприємствам, наближеним до влади, створюють спрощений режим оподаткування, повертаючи кучмівські "зони пріоритетного розвитку".

Про це у коментарі Офіційному сайту "За Україну"! сказала народний депутат, заступник голови партії "За Україну"! Ксения ЛЯПІНА.

Вона звернула увагу на те, що уряд дуже широко розповсюдив інформацію про затвердження "реформаторського" проекту Податкового кодексу, проте, ні в одному офіційному інформаційному джерелі органів влади його тексту немає. "Зацікавленим депутатам довелолся мало не по-шпіонськи діставати проект цього кодексу, щоб ознайомитися з ним", - сказала К. ЛЯПІНА.

За її словами, у разі прийняття цього документу, будуть погіршені умови ведення бізнесу для найдрібніших суб`єктів господарювання. "Для підприємців, які стоять на базарах, відміняють фіксований податок, за якому вони існували весь цей час, і залишається діючим єдиний податок", - сказала депутат.

"Проте, окрім ставки єдиного податку, уряд пропонує підприємцям платити соціальні платежі за себе і найнятих робітників на загальних підставах. Це означає - якщо раніше підприємець платив двісті гривень єдиного податку, з яких, щонайменше, 90 йшло на соціальні платежі, то тепер ці двісті гривень повинні будуть платитися до бюджету, а соціальні платежі уряд пропонує платити додатково, - пояснює К.ЛЯПІНА. - За нашими попередніми підрахунками, лише це може удвічі збільшити податкове навантаження на дрібний бізнес".

"Для цих же найдрібніших підприємців проект Податкового кодексу пропонує відмінити ринковий збір. Здавалося б, треба радіти, проте замість нього вводиться ринковий податок, який буде у 2-2,5 рази більшим від максимальної ставки ринкового збору", - сказала член депутатської групи "За Україну".

"Тобто, для найдрібніших суб`єктів податкові навантаження збільшаться у 3-4 рази, - наголосила депутат. - Це абсолютно неадекватно. Особливо зважаючи на те, що в цей же час пропонується створити спеціальний режим оподаткування для так званих "зон пріоритетного розвитку". Тобто знову у нас підуть підприємства, наближені до влади, матимуть значно кращий режим оподаткування, ніж усі інші по усій Україні. А заплатить за це малий бізнес, за рахунок якого лататимуть бюджетні діри".