Зурабов допускає виділення ВТБ кредиту Україні

Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ допускає, що «Внешторгбанк» Росії виділив Україні кредит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції.

"Я допускаю. Тому що такі переговори велися протягом останнього часу, що кошти, які надійшли зараз в Україну, є свого роду брідж-кредитом, виділеним одним з комерційних банків уряду України на період до 6 місяців під досить непогані ставки, - 6,7% ", - сказав М. ЗУРАБОВ.

При цьому посол не назвав суму виділеного кредиту. Він висловив надію, що Україна зможе повернути кредит через півроку, коли вийде на ринок запозичень.

"Те, що цей кредит видав, наскільки я інформований, «Внешторгбанк», теж є абсолютно нормальним", - сказав М. ЗУРАБОВ, додавши, що "знає, що декілька комерційних банків теж були зацікавлені видати такий брідж-кредит українському уряду".