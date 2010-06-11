Тігіпко планує зустрітися з директором-розпорядником МВФ

Офіційна делегація України на чолі з віце-прем'єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ відбула в Єрусалим, де 12-14 червня візьме участь у Зборах групи країн МВФ/Всесвітнього банку на чолі з Голландією та Україною.

Як повідомили УНІАН в прес-службі С. ТІГІПКА, під час офіційного візиту в Ізраїль заплановані зустрічі віце-прем'єра з головою Центрального банку Ізраїлю Стенлі ФІШЕРОМ, директором-розпорядником МВФ Домініком СТРОСС-КАНОМ, Патріархом Єрусалимським ТЕОФІЛОМ ІІІ і представниками ділових кіл Ізраїлю.

У рамках візиту української делегації в Ізраїль планують обговорити питання подальшої співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.

На думку С. ТІГІПКА, за нинішніх умов співпраця зі світовими фінансовими інститутами є надзвичайно важливою для України.

"Таке партнерство відкриває перед Україною нові перспективи для економічного розвитку, поліпшення іміджу нашої держави на міжнародній арені і дає позитивний сигнал світовій спільноті для залучення інвестицій і поглиблення взаємовигідної конструктивної співпраці з українськими партнерами", - переконаний С. ТІГІПКО.