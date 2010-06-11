Проект Податкового кодексу потребує доопрацювання

Внесений Кабінетом міністрів України у Верховну Раду проект Податкового кодексу вимагає доопрацювання, вважає лідер партії "Фронт змін", народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

На думку А. ЯЦЕНЮКА, "треба узяти ганчірку і стерти з нього пил. Тому що він там накопичився з 2007 року. Це той Податковий кодекс, який готували ще три роки тому попередні урядовці".

Він зазначив, що внесений проект Податкового кодексу базується на застарілих принципах, і, крім того, "усі закони з питань оподаткування вкинули в один документ, скоротили текст".

На думку А. ЯЦЕНЮКА, проект Податкового кодексу істотно не міняє принципів оподаткування. "І тому дуже хотілося б, щоб або уряд відкликав його на доопрацювання, або щоб до другого читання це був дійсно документ, який передбачає декілька речей", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, Податковий кодекс, насамперед, повинен стимулювати розвиток економіки України. "Що таке податкова система? Це ж не апарат, який доїть корову, яка називається економіка" - зазначив А. ЯЦЕНЮК.