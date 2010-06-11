Кабмін та НБУ відмінили щотижневий звіт Нацбанку

Кабінет міністрів України і Національний банк України відмінили щотижневе надання Нацбанком уряду інформації про рефінансування банків.

Це передбачено у спільній постанові Кабміну і НБУ №418 від 9 червня. Документ відміняє іншу спільну постанову від 11 березня 2009 року, згідно з якою НБУ був зобов'язаний щотижня надавати Кабміну інформацію про обсяги виданих комерційним банкам кредитів для підтримки їх ліквідності.

Як повідомляли, у 2009 році, Юлія ТИМОШЕНКО, яка очолювала тоді уряд України, неодноразово заявляла про те, що процедура надання Нацбанком рефінансування комбанкам є непрозорою. На початок березня 2009 року НБУ рефінансував банки на 70 млрд. грн.

"Те, що 70 млрд. грн. пішло, у мене викликає тільки відчай, тому що власники банків знайшли моделі "кинути" цей банк і вивести ці 70 млрд. Та вони Богові моляться сьогодні на кризу, тому що вони ніколи б в житті за такі гроші свій банк не продали", - заявила Ю. ТИМОШЕКО 5 березня 2009 року під час наради в Кабінеті міністрів.

За її заявами, "неправильне рефінансування" стало причиною падіння курсу гривні. "Те, що гривня рухнула, це наслідки того, що перші 40 млрд. які вивалили, вони пішли на валютний ринок", - сказала тоді Ю.ТИМОШЕНКО.

Незважаючи на усі заяви Ю. ТИМОШЕНКО, до сьогоднішнього дня офіційно не підтверджено і не доведено жодне зі звинувачень на адресу НБУ.