Парламент до 15 липня має прийняти Податковий кодекс

Президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), народний депутат Анатолій КІНАХ вважає, що проект закону Податкового кодексу України має бути прийнято Верховною Радою до 15 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Донецьку на прес-конференції після виїзного розширеного засідання Правління УСПП.

«Я думаю, що ми повинні прийняти проект Податкового кодексу до завершення цієї сесії, - сказав А.КІНАХ, - Тобто, умовно, десь до 15 липня з тим, щоб за півроку до формування бюджету, прогнозовано з техніко-економічними обгрунтуваннями всі ті нові рішення, які будуть у Податковому кодексі, врахувати в державному бюджеті 2011 року». При цьому він додав, що в парламенті «і в першому, і в другому читанні треба серйозно працювати, тому що система оподаткування впливає на життя кожної людини».

Водночас він підкреслив, що в Україні ще цілий місяць широко обговорюватиметься проект нового Податкового кодексу й вноситимуться відповідні корективи.

«Нас дещо турбує той факт, що уряд розглянув проект Податкового кодексу, не провівши відповідних глибоких процедур, громадських слухань, роботи з експертами тощо. Але сьогодні, коли вже проект закону про Податковий кодекс внесено до парламенту, ми організовуємо, починаючи вже з 16 червня, дуже серйозні слухання експертів, представників бізнесу, аналітиків із тим, щоб на всіх етапах розгляду податкового кодексу вже в парламенті, як закону, ми максимально б внесли те, що необхідно для вдосконалення податкової системи», - пояснив А.КІНАХ. Він підкреслив, що вдосконалювати Податковий кодекс потрібно «не лише у фіскальній частині, але й у частині стимулюючій – треба глибоко розібратися з податком на додану вартість, у питаннях компенсації негативного сальдо, в спрощенні оподаткування для малого й середнього бізнесу тощо».

«Я сподіваюся, й ми зробимо все з нашого боку, щоб проект закону про Податковий кодекс на всіх етапах був доповнений, якісно вдосконалений і обов`язково прийнятий із тим, щоб уже бюджет 2011 року формувався на більш якісній і стимулюючій податковій системі, що вкрай важливо для всіх, особливо для промисловців і підприємців», - сказав голова УСПП, зазначивши, що його організація «постійно працюватиме з владою над вирішенням цього завдання».

А.КІНАХ нагадав, що сьогодні, на жаль, податкова система України, згідно з висновками міжнародних експертів, «є однією з гірших у світі». За його словами, минулого року Світовий банк і ряд незалежних аналітичних агентств проводили аналіз податкової системи в 183 державах світу, й Україна в цьому дослідженні одержала рейтинг під номером 181. «Було зроблено вкрай неприємний висновок, що по непрозорості адміністрування, по корумпованості, по фіскальному тиску податкова система України одна з гірших у світі», - повідомив А.КІНАХ.

«Звичайно ж, Податковий кодекс у цьому плані має для нас величезне значення, і це завдання треба вирішувати в постійному діалозі влади та бізнесу», - зазначив А.КІНАХ.