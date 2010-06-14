МВФ найближчим часом ухвалить рішення щодо кредиту Україні
Прогнозує Янукович
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що рішення Міжнародного валютного фонду щодо надання Україні чергового траншу кредиту буде ухвалено найближчим часом.
Про це Глава держави сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер» в неділю.
«Я вважаю, що таке рішення буде найближчим часом запропоновано. Набагато скоріше, ніж до кінця місяця», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Розповідаючи про останній візит представників МВФ в Україну, Президент зауважив, що цього разу була не місія, «я сказав би так, а інспекція».
Президент повідомив, що мав розмову з керівництвом фонду, й висловив свою точку зору, що потрібно вже визначатись і прийняти рішення з приводу траншу. Після цього, за його словами, і було ухвалено рішення про приїзд.