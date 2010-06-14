Азаров сьогодні відзвітує про перші 100 днів діяльності уряду
09:40, 14 червня 2010Фінанси
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О 12.25 на Першому національному
Сьогодні, 14 червня, о 12.25 на Першому національному телеканалі вийде в ефір програма «Іспит для влади», в якій прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ відповідатиме на запитання відомих українських журналістів, громадян, експертів.
Про це повідомляється на урядовому порталі.
Учасники програми поставили за мету проаналізувати перші 100 днів діяльності уряду, зроблене і упущене, події і плани.
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