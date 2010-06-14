Азаров сьогодні відзвітує про перші 100 днів діяльності уряду

Сьогодні, 14 червня, о 12.25 на Першому національному телеканалі вийде в ефір програма «Іспит для влади», в якій прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ відповідатиме на запитання відомих українських журналістів, громадян, експертів.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

Учасники програми поставили за мету проаналізувати перші 100 днів діяльності уряду, зроблене і упущене, події і плани.