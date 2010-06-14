Середній курс долара в комбанках знизився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають – по 7,94 грн./дол. Курс купівлі/продажу знизився на 0,1%, порівняно з 13 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,93 грн./дол., продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,5% відучора і сьогодні становить 9,52 грн./євро, курс продажу – на 0,7%, до 9,73 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,40-9,61 грн./євро, продажу – в межах 9,65-9,75 грн./євро.

Курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках порівняно з 13 червня дещо знизився і сьогодні становить 0,2424/0,2526 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2490 грн./рубль, продажу – в межах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,92 грн./дол., продажу – 7,94 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків та пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,93 грн./дол., продажу – в межах 7,93-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,5% відучора і сьогодні становить 9,54 грн./євро, курс продажу – на 0,6%, до 9,69 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,40-9,61 грн./євро, продажу – в межах 9,65-9,72 грн./євро.

Курс купівлі/продажу наявного рубля в комбанках столиці сьогодні дещо знизився порівняно з 13 червня – до 0,2436/0,2528 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2380-0,2490 грн./рубль, продажу – в межах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,89/7,97 грн., євро – 9,40/9,70 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/7,945 грн., євро – 9,45/9,70 грн., рубль – 0,2430/0,2540 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,905/7,94 грн., євро – 9,50/9,80 грн., рубль – 0,2480/0,2550 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 14 червня, становить: гривні до долара США – 7,9158, до євро – 9,599491, до російського рубля – 0,25172.