Міжбанк: на 12:00 котирування склали 7,9130/7,9165 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9110/7,9170, на 12:00 звузився спред - 7,9130/7,9165 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2502/0,2505, на 12:00 ціни зросли - 0,2518/0,2519.

У Росії курс долар-рубль упав і на 12:00 встановився на рівні 31,4999 (-0,1545).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2182/1,2184, а на 12:00 піднялися до 1,2217/1,2219.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,6385/9,6475, на 12:00 ціни пішли вгору - 9,6650/9,6755.