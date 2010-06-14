Кабмін планує підсилити незалежність Нацбанку
На законодавчому рівні
Кабінет міністрів планує протягом червня підготувати законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" щодо посилення незалежності Національного банку.
Про це йдеться в обнародуваному на офіційному сайті Верховної Ради розпорядженні Кабінету міністрів від 9 червня 2010 року № 1196-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.
Згідно з розпорядженням, новий законопроект має відповідати Протоколу про Статут Європейської системи центральних банків і Європейського Центрального банку.
Крім того, уряд планує підготувати ще два проекти законів з банківського права. Зокрема, йдеться про необхідність адаптації Закону "Про банки і банківську діяльність" в частині корпоративного управління і введення консолідованого нагляду відповідно до Директиви Європарламенту і Ради ЄС від 14 червня 2006 року про заснування і здійснення діяльності кредитних установ.