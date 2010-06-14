Кабмін планує підсилити незалежність Нацбанку

Кабінет міністрів планує протягом червня підготувати законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Національний банк України" щодо посилення незалежності Національного банку.

Про це йдеться в обнародуваному на офіційному сайті Верховної Ради розпорядженні Кабінету міністрів від 9 червня 2010 року № 1196-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.

Згідно з розпорядженням, новий законопроект має відповідати Протоколу про Статут Європейської системи центральних банків і Європейського Центрального банку.

Крім того, уряд планує підготувати ще два проекти законів з банківського права. Зокрема, йдеться про необхідність адаптації Закону "Про банки і банківську діяльність" в частині корпоративного управління і введення консолідованого нагляду відповідно до Директиви Європарламенту і Ради ЄС від 14 червня 2006 року про заснування і здійснення діяльності кредитних установ.