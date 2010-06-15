Міжбанк відкрився на рівні 7,9125/7,9165 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9125/7,9165 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2515/0,2517, котирування по євро-гривні пішли вниз – 9,6355/9,6430. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар дещо знизилися – 1,2175/1,2177 (понеділок - 1,2182/84).

У понеділок, 14 червня, Нацбанк вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,9156.