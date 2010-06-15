Міжбанк: на 12:00 котирування становили 7,9135/7,9155 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,9125/7,9165, на 12:00 звузився спред 7,9135/7,9155 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2515/0,2517, на 12:00 ціни піднялися до 0,2518/0,2519. У Росії курс долар-рубль знизився, й на 12:00 встановився на рівні 31,4299 (-0,0700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2175/1,2177, змінюючись у достатньо вузькому діапазоні. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 9,6355/9,6430, на 12:00 ціни пішли вгору - 9,6390/9,6470.