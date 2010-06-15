Відмова НБУ позбавляє банки інструменту управління ліквідністю

Відмова Національного банку України (НБУ) від розміщення депозитних сертифікатів на більш тривалі терміни позбавляє банки інструменту управління ліквідністю.

Про це йдеться в листі Українського кредитово-банківського союзу (УКБС), направленому комбанкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Починаючи з 8 червня 2010 року, НБУ різко змінив свою політику і відмовився від розміщення привабливих для банків депозитних сертифікатів з тривалішими термінами погашення, запропонувавши лише терміни 2 і 14 днів за неадекватно низькими процентними ставками ( 2 дні - 0,3%, 14 днів - 3%)», - йдеться у листі.

У зв`язку з цим в УКБС вважають, що дії НБУ позбавляють банки інструменту управління надмірною короткостроковою ліквідністю, оскільки можливості кредитування банками економіки обмежені відсутністю кредитоспроможних позичальників і довгострокових ресурсів.

В УКБС нагадують, що до недавнього часу НБУ щодня котирував депозитні сертифікати на найкоротші терміни (декілька днів, один-два тижні) і додавав більш довгострокові котирування (один, два, три місяці). При цьому процентні ставки розміщення були адекватними і ринковими (1 місяць - 7%, 2 місяці - 8%, 3 місяці - 9%).