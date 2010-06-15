Акімова: рішення про російський кредит ще не приймалося
Рішення обговорюється...
Заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявляє, що рішення про російський кредит ще не приймалося.
Про це І.АКІМОВА заявила газеті "День" (№102 від 15 червня 2010 року).
"Рішення про російський кредит поки що не приймалося. Все це знаходиться в процесі обговорення", - сказала І.АКІМОВА.
Заступник глави АП не підтвердила, але й не спростувала, що йдеться про виділення Україні російськими банками кредиту в розмірі 2 млрд. дол. "Зараз розглядається багато цікавих угод, зокрема в атомній галузі. І ми при цьому керуємося тільки одним – наскільки це буде вигідно Україні для того, щоб працювати на традиційному ринку і разом з партнером, нехай це Росія чи якась інша країна, виходити також на нові ринки", – зазначила вона.
"Цей принцип застосовується абсолютно до всіх проектів. Конкурентні пропозиції також надходять, і всі ретельно вивчаються", - повідомила І.АКІМОВА.
Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні, 15 червня, перебуваючи з візитом у Люксембурзі, пообіцяв найближчим часом роз`яснити ситуацію про отримання Україною кредиту в розмірі 2 млрд. дол. від російського Внєшторгбанку (ВТБ).
"Я повернуся до України і розповім, добре?.. Тим паче, що тут ніякої таємниці немає. А є просто певні умови конфіденційності, які завжди дотримуються, коли держава виходить на фінансові ринки. До остаточного завершення операції інформація не розголошується. І ви про це чудово знаєте. Але в рамках того, що можна сказати, ми, звичайно, скажемо", - сказав М.АЗАРОВ.
Раніше джерело в уряді повідомило УНІАН, що кредитні кошти ВТБ у розмірі 2 млрд. дол. на рахунки Міністерства фінансів уже надійшли. Причому, кредитний договір ніяк не пов`язаний з виділенням коштів для добудови реакторів Хмельницької АЕС.
У свою чергу, віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував цю інформацію, проте зазначив, що не може поки що надати детальну інформацію як про факт виділення кредиту, так і про його умови.