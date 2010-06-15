Акімова: рішення про російський кредит ще не приймалося

Заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявляє, що рішення про російський кредит ще не приймалося.

Про це І.АКІМОВА заявила газеті "День" (№102 від 15 червня 2010 року).

"Рішення про російський кредит поки що не приймалося. Все це знаходиться в процесі обговорення", - сказала І.АКІМОВА.

Заступник глави АП не підтвердила, але й не спростувала, що йдеться про виділення Україні російськими банками кредиту в розмірі 2 млрд. дол. "Зараз розглядається багато цікавих угод, зокрема в атомній галузі. І ми при цьому керуємося тільки одним – наскільки це буде вигідно Україні для того, щоб працювати на традиційному ринку і разом з партнером, нехай це Росія чи якась інша країна, виходити також на нові ринки", – зазначила вона.

"Цей принцип застосовується абсолютно до всіх проектів. Конкурентні пропозиції також надходять, і всі ретельно вивчаються", - повідомила І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні, 15 червня, перебуваючи з візитом у Люксембурзі, пообіцяв найближчим часом роз`яснити ситуацію про отримання Україною кредиту в розмірі 2 млрд. дол. від російського Внєшторгбанку (ВТБ).

"Я повернуся до України і розповім, добре?.. Тим паче, що тут ніякої таємниці немає. А є просто певні умови конфіденційності, які завжди дотримуються, коли держава виходить на фінансові ринки. До остаточного завершення операції інформація не розголошується. І ви про це чудово знаєте. Але в рамках того, що можна сказати, ми, звичайно, скажемо", - сказав М.АЗАРОВ.

Раніше джерело в уряді повідомило УНІАН, що кредитні кошти ВТБ у розмірі 2 млрд. дол. на рахунки Міністерства фінансів уже надійшли. Причому, кредитний договір ніяк не пов`язаний з виділенням коштів для добудови реакторів Хмельницької АЕС.

У свою чергу, віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував цю інформацію, проте зазначив, що не може поки що надати детальну інформацію як про факт виділення кредиту, так і про його умови.