У складі правління «Родовід Банку» відбулися зміни

Тимчасовий адміністратор АТ «Родовід Банк» своїм рішенням від 11 червня вивів зі складу правління банку чотирьох членів правління.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, зі складу правління банку відкликані члени правління Юрій ДРОБНОХОД (член правління з 10 квітня 2007 року, акціями банку не володіє), Андрій КАЙЕВ (член правління з 1 жовтня 2004 року, акціями банку не володіє), Олена АБАКШИНА (член правління з 6 жовтня 2004 року, акціями банку не володіє) і Любов УШАКОВА (член правління з 7 травня 2004 року, володіє 0,0000003% акцій банку).

Також повідомляється, що рішення про призначення нових членів правління не ухвалювалося.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.