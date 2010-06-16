Тігіпко: У найближчий місяць уряд почне непопулярні дії

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО впевнений, що вже найближчим часом Україна одержить програму співпраці з Міжнародним валютнім фондом.

Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине».

С.ТІГІПКО переконаний, що це стане дуже добрим сигналом для світової спільноти. «Що ж до її (програми - УНІАН) змісту - реформи потрібні не МВФ, вони необхідні в першу чергу Україні», - наголосив віце-прем`єр.

Він також зазначив, що вже найближчим часом уряд почне непопулярні дії.

«Ми будемо вимушені переходити до певних непопулярних дій вже найближчого місяця. Але потрібно розуміти, що таке непопулярні рішення. Боротьба з корупцією, скорочення кількості перевірок бізнесу та інші аналогічні кроки будуть непопулярними серед чиновників, але впевнений, що одержать підтримку в суспільстві», - сказав він.

Відповідаючи на питання, як уряд скорочуватиме дефіцит бюджету, С.ТІГІПКО сказав, що реальність в тому, що існуючий сьогодні дефіцит бюджету неможливо покрити лише за рахунок економічного зростання. «Необхідно включати інші механізми. Адже якщо ми не вирішуватимемо цю проблему, у нас буде дуже швидко зростати державний борг», - зазначив віце-прем`єр.

Крім того, він нагадав про збитковість НАК «Нафтогазу», хоча, за його словами, ця компанія мала бути прибутковою і платити величезні податки країні. «Рішення цього питання зажадає роботи над тарифами, що вже є «непопулярними заходами». Як наслідок, необхідно переходити до нової моделі соціальної підтримки, зокрема вирішувати проблему з Пенсійним фондом. У нас Пенсійний фонд забирає майже 18 відсотків ВВП - мало країн, де на бюджет покладено таке саме навантаження», - наголосив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.

27 травня джерело в Україні, детально інформоване про хід переговорів з МВФ, повідомило УНІАН, що велика вірогідність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні на початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом. «Сьогодні вірогідність того, що МВФ відмовить Україні в продовженні співпраці за новою програмою, становить 9 до 1», - заявив співбесідник агентства.

2 червня віце-прем`єр-міністр С.ТІГІПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ вже практично узгоджено. «Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджено, туди доданий серйозний блок структурних реформ, які було внесено за ініціативою України. За рахунок цих реформ з часом ми зможемо збільшити дохідну частину бюджету, і це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо», – сказав віце-прем`єр.

При цьому він зазначив, що розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначено. «Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Але остаточне рішення може прийняти тільки рада директорів МВФ», – зазначив він.

З 21 червня в Україні почне роботу місія Міжнародного валютного фонду.