Міжбанк: на 12:00 звузився спред

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9115/7,9155, до 12:00 звузився спред - 7,9120/7,9150 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2538/0,2540, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2538/0,2539.

У Росії курс долар-рубль впав і до 12:00 встановився на рівні 31,1800 (-0,2050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2310/1,2312, змінюючись в достатньо вузькому діапазоні.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,7445/9,7520, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,7280/9,7375.