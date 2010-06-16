НБУ назвав основні причини уповільнення інфляції у травні

Слабкий споживчий попит і зниження інфляційних очікувань були однією з основних причин уповільнення інфляції в травні.

Про це сказано в щомісячній аналітичній записці Національного банку України «Аналіз інфляції» за травень, розміщеній на сайті Нацбанку.

Також НБУ відзначає, що зниження індексу споживчих цін (ІСЦ) було майже повністю зумовлено чинниками з боку пропозиції: ціни на сирі продовольчі товари знизилися на 2,5%, внесок в ІСЦ становив "мінус" 0,7 п.п. Так, наприклад, корекція цін після їх надмірного зростання на початку року і сезонний чинник зумовили здешевлення яєць ("мінус" 29,8%, внесок в ІПЦ - "мінус" 0,4 п.п.) і молока ("мінус" 6,4%, внесок в ІПЦ "мінус" 0,1 п.п.).

При цьому чинники з боку попиту також сприяли стримуванню інфляції - розрив ВВП, який відображає відхилення сукупного попиту в економіці від рівнозначного рівня, залишався негативним ("мінус" 4,9% в I кварталі 2010 року). Зростання схильності до заощаджень (приріст депозитів фізичних осіб у річному обрахунку становило 40,4 млрд. грн.) і поміркована фіскальна політика також стримували інфляцію попиту.

З іншого боку, стабільність гривні до долара США в умовах знецінення євро і російського рубля (валют основних торгових партнерів України) також сприяла стримуванню інфляції. Останнє зумовило зростання базового ІСЦ лише на 0,1% (у річному обрахунку базова інфляція сповільнилася до 4,1% порівняно з 4,3% у квітні).

Нацбанк повідомляє, що вищезазначені чинники разом із зниженням інфляційних очікувань (з 14,6% в I кварталі 2010 року до 11,8% в ІІ кварталі 2010 року) зумовили доволі низькі темпи зростання базового ІСЦ вже другий місяць підряд (0,2% у травні і 0,3% у квітні). У річному обчисленні базова інфляція знизилася до 8,4% (9,7% в квітні).

Також наголошується, що в травні тривало зростання індексу цін виробників (ІСП) як за місяць (4,4% у травні порівняно з 3% у березні і квітні), так і в річному обчисленні (27,9% у травні проти 21,7% в квітні). Під впливом зовнішнього попиту вагомий внесок у прискорене зростання ІСП останні чотири місяці створювало зростання цін на товари галузі металургії і обробки металів (5,2% - зростання за місяць, 1,0 п.п. - внесок в ІСП у травні). Водночас росли ціни в галузі видобутку неенергетичних матеріалів (26,7% - зростання за місяць, 1.1 п.п. - внесок в ІСП). При цьому суттєве зростання ІЦП впродовж останніх 12 місяців поки що має слабкий вплив на споживчі ціни, оскільки зростання зарплат у промисловості (викликаний збільшенням доходів підприємств у результаті зростання цін на їх продукцію) не підвищує споживчого попиту, враховуючи зростання схильності до заощаджень.