«Індекс-банк» має намір збільшити капітал на 200 млн. грн.

Акціонери ПАТ «Індекс-банк» на загальних зборах 20 липня планують розглянути питання збільшення статутного капіталу на 200 млн. грн. – до 1,05 млрд. грн.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, банк планує закрите розміщення 200 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. кожна.

Розміщення акцій додаткової емісії передбачається провести в два етапи: перший – з 9 по 23 вересня 2010 року, другий – з 24 по 29 вересня 2010 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Індекс-банк» засновано 10 лютого 1993 року.

Активи банку на 1 квітня ц.р. склали 5,263 млрд. грн., зобов`язання – 4,788 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 1,649 млрд. грн., власний капітал – 474,996 млн. грн., статутний капітал - 850 млн. грн.

За підсумками першого кварталу 2010 року збиток банку склав 71,249 млн. грн.

Чистий збиток «Індккс-банку» в 2009 р. склав 300 млн. грн. проти 2,4 млн. грн. прибутку в 2008 р.

Французький Credit Agricole володіє 99,9914% акцій українського банку.