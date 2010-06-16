Європейський інвестиційний банк може надати Україні кредити на реалізацію інфраструктурних проектів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Кабінету міністрів України, про це сьогодні на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Допомогу в масштабних реформах в Україні може надати Європейський інвестиційний банк, представництво якого невдовзі відкриється в Києві. Я провів переговори з президентом банку паном МАЙШТАДТОМ. Він запропонував серйозні кредити на реалізацію інфраструктурних проектів, в тому числі для Євро-2012», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами глави уряду, таких домовленостей досягнуто у рамках його офіційного візиту до Люксембургу.

Прем’єр-міністр закликав Кабмін динамічно і відповідально попрацювати з Європейським інвестиційним банком, використавши запропоновані можливості.

М.АЗАРОВ також зауважив, що попередня влада протягом двох років не спромоглася затвердити інвестиційні угоди, підписані з Європейським інвестиційним банком.

«І це в період кризи, коли все навантаження було покладено на громадян. Я запевнив президента банку, що більше така, з дозволу сказати, „співпраця” не повториться», - наголосив він.