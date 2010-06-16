У Києві пограбували відділення «Ощадбанку»
15:03, 16 червня 2010Фінанси
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У Шевченківському районі
Сьогодні вдень у Шевченківському районі Києва здійснений розбійний напад на відділення "Ощадбанку".
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України, у Києві об 11.30 по лінії "102" надійшло повідомлення про скоєння цього злочину.
Згідно з попередніми даними, троє невідомих чоловіків розбили скло каси і вкрали з неї гроші.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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