У Києві пограбували відділення «Ощадбанку»

Сьогодні вдень у Шевченківському районі Києва здійснений розбійний напад на відділення "Ощадбанку".

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України, у Києві об 11.30 по лінії "102" надійшло повідомлення про скоєння цього злочину.

Згідно з попередніми даними, троє невідомих чоловіків розбили скло каси і вкрали з неї гроші.

На місці події працює слідчо-оперативна група.