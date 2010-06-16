Міжбанк: долар знову подешевшав

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9115/7,9155, до 12:00 звузився спред 7,9120/7,9150. До закриття торгів цінові рівні встановилися на рівнях 7,9138/7,9143 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом - 7,9142 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2538/40, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2538/39. До закриття ціни знизилися 0,2537/38. У Росії курс долар-рубель впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,2100 (- 0,1750).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2270/1,2350. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,7445/9,7520, до 12:00 ціни пішли вниз 9,7280/9,7375. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 9,7095/9,7160.