Українські банки скоротили чистий збиток на 38%

Українські банки скоротили чистий збиток в січні-травні цього року, порівняно з відповідним періодом 2009 року, на 38% - до 7,473 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків за 5 місяців 2010 року порівняно з відповідним періодом минулого року скоротилися на 11,3% і становили 53,9 млрд. грн. Витрати банків, порівняно з відповідним періодом минулого року, зменшилися на 15,6% і становили 61,4 млрд. грн.», - говориться в повідомленні.

При цьому зазначається, що найбільшу питому вагу в структурі витрат займають процентні витрати (43,4%). Відрахування в резерви під активні операції банків продовжують залишатися важливою непроцентною статтею витрат банків (31,5%), хоча порівняно з відповідним періодом минулого року вони зменшилися на 31,2%.

Як повідомляв УНІАН, збитки банківської системи України в першому кварталі 2010 року становили 4,423 млрд. грн., за січень-квітень – 5,147 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Станом на 1 червня 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків.