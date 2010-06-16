Інфляція в єврозоні зросла до 1,6%
16:11, 16 червня 2010Фінанси
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У травні цього року
У травні 2010 року річна інфляція (травень до травня) в зоні євро складала 1,6% проти 1,5% у квітні, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС- 27) - 2,0%, як і у квітні.
Про це УНІАН повідомили в Євростаті.
Порівняно з квітнем, у травні - 2010 була зареєстрована інфляція в 0,1% у єврозоні і 0,2% у ЄС- 27.
У травні 2010 року найменшу річну інфляцію зафіксували у Латвії (- 2,4%), Ірландії (- 1,9%) і Нідерландах (0,4%).
Найбільшу річну інфляцію у травні 2010 року зафіксували у Греції (5,3%), Угорщині (4,9%) та Румунії (4,4%).
У травні 2009 року річна інфляція складала 0,0% у зоні євро та 0,8% у ЄС- 27.
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