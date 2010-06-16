ВР завтра розгляне проект нового Бюджетного кодексу

Верховна Рада України вже у четвер, 17 червня, розгляне проект нової редакції Бюджетного кодексу, що його розробив уряд.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час засідання уряду.

"Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав нову редакцію Бюджетного кодексу, яку розробив уряд. Цього тижня, орієнтовно у четвер, його винесуть на пленарне засідання", - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що таким чином проект держбюджету на 2011 рік уряд зможе формувати на новій законодавчій базі, яка передбачає збалансоване підвищення фінансової самостійності регіонів.

Окрім того, сказав прем`єр-міністр, відповідні комітети Верховної Ради почали опрацювання поданого урядом проекту Податкового кодексу. "І ми розраховуємо на його якнайшвидше винесення у сесійну залу", - сказав М. АЗАРОВ.