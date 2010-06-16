Рада директорів ОАК схвалила створення СП «ОАК-Антонов»

Рада директорів Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) на засіданні в середу прийняла рішення схвалити створення спільного російсько-українського підприємства "ОАК-Антонов" на паритетній основі.

Про це повідомили в департаменті корпоративних комунікацій ОАК, передає РІА «Новини».

Засідання ради директорів проходило під головуванням віце-прем'єра Сергія ІВАНОВА.

Рада директорів ОАК також розглянула питання розробки і прийняття програм інноваційного розвитку збільшення витрат корпорації на дослідницькі роботи і модернізацію технологій.

Нагадаємо, у травні глава ОАК Олексій ФЕДОРОВ повідомив про створення Росією і Україною СП з продажу і післяпродажного обслуговування літаків "Ан".

За його словами, найближчим часом стоїть завдання відновити виробництво і вивести на ринок унікальний літак Ан-124 "Руслан", а також розвинути обсяги випуску і наситити російський ринок українськими регіональними вантажопасажирськими літаками Ан-140.

У свою чергу, генконструктор ГП "Антонов" Дмитро КІВА у травні розповів про те, що документи, необхідні для формування нового СП, можуть бути готові вже до наступного засідання робочої групи зіо співпраці України і Росії в галузі промисловості, яке може відбутися у липні-серпні.

При цьому він зазначив, що створення СП не передбачає передачу власності і прав між компаніями.

За його словами, СП координуватиме виробництво авіапродукції, кооперацію, маркетинг, а також продаж літаків третім країнам.

Довідка УНІАН. Об'єднана авіабудівна корпорація створена відповідно до указу президента РФ від 20 лютого 2006 року. У корпорацію входять компанія "Сухой", корпорація "Іркут", Комсомольске-на-Амурі авіаційне виробниче об'єднання імені Гагаріна, "ОАК - Транспортні літаки", Ніжегородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об'єднання імені Чкалова, ВАТ "Туполєв", ВАТ "Іллюшин Фінанс Ко"., Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ТАВІА" ВАТ "Казанське авіаційне виробниче об'єднання.

Державне підприємство "Антонов" (м. Київ) було створене шляхом приєднання ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" до ДП "Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Антонова" у липні 2009 року і в січні 2010 року ДП "АНТК ім. О. К. Антонова" було перейменоване на ДП "Антонов".

АНТК ім. Антонова заснований у1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан- 148, Ан- 158, Ан- 124, Ан- 70, Ан- 140 та інші.

ДП "Антонов" є правонаступником усіх прав і обов'язків ДП "Київський авіаційний завод "Авіант" і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філій (філія "Серійний завод "Антонов" і філія "Антонов-Агро").