Тігіпко пропонує ввести карну відповідальність

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО виступає за притягнення до карної відповідальності усіх осіб, які причетні до незаконної приватизації ринків з тим, щоб займатися нелегальними поборами з підприємців.

Як повідомила УНІАН прес-служба партії "Сильна Україна", про це С. ТІГІПКО заявив на зустрічі з представниками одеських ринків в Кабінеті міністрів.

Також віце-прем'єр вважає, що необхідно повернути в комунальну власність усі ринки, які незаконно передали приватним структурам.

За інформацією прес-служби, під час зустрічі прийняли рішення про створення міжвідомчої робочої групи з питань розвитку ринкової торгівлі за участю представників Мінфіну, Мінекономіки, Мін’юсту і підприємців. Перше засідання робочої групи відбудеться 25 червня.

За словами віце-прем'єра, "велика частина проблем малого бізнесу, у тому числі ринкових торговців, пояснюється не стільки недосконалістю чинного законодавства, як свавіллям місцевої влади". Зокрема, існує безліч фактів порушення процедури при укладанні та продовженні термінів дії договорів оренди ринків, укладення договорів оренди без економічного обгрунтування розмірів орендної ставки, встановлення необгрунтованих тарифів на послуги ринків, зокрема, сплата ринкового збору та інших платежів без застосування касових апаратів. У результаті десятки мільйонів гривень так і не доходять до місцевих бюджетів.

"За ці порушення винні місцеві чиновники повинні нести відповідальність. Уряд повинен зробити неможливим безкарне зловживання владою з боку чиновників органів місцевого самоврядування, коли бізнес платить незаконні побори, а чиновники йдуть від відповідальності", - заявив С. ТІГІПКО.