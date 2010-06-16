Золотовалютні резерви НБУ збільшилися на 2,131 млрд. дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) з початку червня збільшилися на 2,131 млрд. дол. і на сьогодні складають 28,837 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ на прес-конференції у середу.

Відповідаючи на питання про джерело такого істотного збільшення резервів, В. ЛИТВИЦЬКИЙ сказав: "Ви хочете знати, чи зайшли ці 2 млрд. дол.? Так, зайшли ці 2 млрд. дол. і зараховані до резервів. А куди вони підуть..", - сказав В. ЛИТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 15 червня, перебуваючи з візитом у Люксембурзі, пообіцяв найближчим часом роз`яснити ситуацію про отримання Україною кредиту у розмірі 2 млрд. дол. від російського Внєшторгбанку.

"Я повернуся в Україну і розповім, добре? Тим паче, що тут ніякої таємниці немає. А є просто певні умови конфіденційності, які завжди дотримуються, коли держава виходить на фінансові ринки. До остаточного завершення угоди - інформація не розголошується. І ви про це прекрасно знаєте. Але у рамках того, що можна сказати, ми, звичайно, скажімо", - сказав М.АЗАРОВ.

Раніше УНІАН з посиланням на джерело в уряді повідомляв, що кредитні кошти від російського ВТБ у розмірі 2 млрд. дол., надані під 6,7% річних, уже надійшли на рахунки Міністерства фінансів України.

У свою чергу, віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував цю інформацію, проте сказав, що не може доки надати детальну інформацію як про факт виділення кредиту, так і про його умови. А заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА 15 червня заявила, що рішення про російський кредит ще не приймали.

Довідка УНІАН. Валові міжнародні резерви Національного банку України у травні 2010 року, за оперативними даними, виросли на 1,3% - до 26 млрд. 705,7 млн. дол.