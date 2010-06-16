Росія надасть Україні два кредити по 2 млрд. дол.

Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив про те, що Україна досягла домовленості про отримання двох кредитів по 2 млрд. дол. від російського ВТБ.

Про це глава Адміністрації Президента сказав під час зустрічі з журналістами.

За його словами, один з цих кредитів вже надано ВТБ українському урядові на умовах повернення, на фінансування дефіциту бюджету.

Він зазначив, що кредит не регулюється міждержавними угодами. На запитання журналістів, чому інформація про умови отримання кредиту є закритою, С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що кредит брався на відкритому ринку і умови його отримання зумовлені комерційною таємницею. При цьому він додав, що кредит “не лягає на державний борг”.

Другий кредит, за його словами, надається “Енергоатому” на добудову двох енергоблоків. На уточнююче запитання, чи вже отримано цей кредит, він сказав, що не володіє інформацією, чи надійшли кошти за кредитом в Україну, але підкреслив, що немає потреби одразу отримувати всю суму, кредит надходитиме по мірі необхідності – згідно з темпами добудови енергоблоків.