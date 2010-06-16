Експерт: Янукович відреагував на пропозиції опозиції щодо бізнесу

Президентський законопроект №6517, що передбачає зниження податкового тягаря на підприємців і зокрема відмову від практики позачергових перевірок без попереджень, є прикладом адекватної реакції влади на пропозиції опозиції. Так директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК прокоментував внесення до парламенту 14 червня президентського законопроекту, повідомили УНІАН в центрі.

"Президент, подаючи законопроект №6517, що відміняє норми гучного резонансного законопроекту №6337, демонструє готовність адекватно сприймати конструктивні пропозиції опозиції. Не секрет, що саме про відміну ряду дискримінаційних норм щодо прав податкової адміністрації, зокрема - на позапланові перевірки, виступала представник БЮТ, керівник профільного парламентського комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА", - говорить він. За словами В. КУЛИКА, такі дії влади і опозиції вселяють надію на можливість конструктивної співпраці і пошуку ефективних механізмів взаємодії, "відходу від "майдановой" риторики".

Напередодні другої хвилі кризи, говорить експерт, залишки середнього класу, який до того ж є політично активним, потребує максимально комфортних умов, передусім, для малого і середнього бізнесу. "Сьогодні багато говорять про можливу другу хвилю кризи. У зв'язку з цим подібні ініціативи, як з боку опозиції і Н. КОРОЛЕВСЬКОЇ зокрема, так і з боку влади, є тим необхідним мінімумом для створення більш-менш комфортних умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Такі дії виконують не лише бюджетотворчу функцію, але і соціальну", - наголосив В. КУЛИК.

Довідка УНІАН. Президент України В. ЯНУКОВИЧ 14 червня 2010 р. вніс до парламенту законопроект №6517, який пропонує, зокрема, скоротити терміни проведення податкових перевірок.

Документ також пропонує відмінити норму законодавства, згідно з якою податкові інспекції приймають рішення про проведення позачергової податкової перевірки без попередження платника податків у разі, якщо податківці отримали інформацію про ухилення від оподаткування.