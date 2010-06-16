Україна отримає від Росії 4 млрд. доларів кредиту

Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив про те, що Україна досягла домовленості про отримання двох кредитів по 2 млрд. дол. від російського ВТБ.

Про це голова Адміністрації Президента сказав під час зустрічі з журналістами.

За його словами, один з цих кредитів ВТБ вже надав українському уряду на умовах повернення, на фінансування дефіциту бюджету.

Він сказав, що кредит не регулюється міждержавними угодами. На питання журналістів, чому інформація про умови отримання кредиту є закритою, С. ЛЬОВОЧКІН повідомив, що кредит брався на відкритому ринку і умови його отримання обумовлені комерційною таємницею. При цьому він додав, що кредит "не лягає на державний борг".

Другий кредит, за його словами, надається "Енергоатому" на добудову двох енергоблоків. На уточнююче питання, чи отримано вже цей кредит, він сказав, що не має в розпорядженні інформації, чи надійшли кошти по кредиту в Україну, але підкреслив, що немає потреби відразу отримувати усю суму, кредит надходитиме згідно з темпами добудови енергоблоків.