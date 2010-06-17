Баффет і Гейтс закликають мільярдерів віддати 50% свого статку

Білл Гейтс і Уоррен Баффет, які є одними з найбагатших жителів США, публічно заявили про намір передати половину свого статку на благодійність і закликали своїх колег наслідувати їх приклад, пише The Wall Street Journal.

За інформацією газети, вони вже розіслали співгромадянам, які входять у рейтинг найбагатших людей за версією Forbes, свою петицію, пропонуючи приєднатися до найбільшої в історії благодійної ініціативи.

Згідно з підрахунками Баффета і Гейтса, якщо всі мільярдери, які проживають у США, підтримають цю ініціативу, то сума пожертвування може скласти 600 млрд. дол..

Згідно з їхньою ідеєю, половина статку може бути пожертвувана після смерті. Вони заявили, що за часів рецесії найбагатші люди мають допомогти тим, хто опинився у скруті.