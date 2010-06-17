До КС надійшло подання щодо закону про держбюджет-2010

Передане на вивчення

16 червня до Конституційного Суду України надійшло подання 54 народних депутатів щодо конституційності ряду статей Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік». Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, подання стосується статті 14, частини третьої статті 21, статті 24, частини другої статті 45, статей 64, 70, частин першої, другої статті 74, пунктів 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 розділу VII закону. Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення у секретаріат суду.

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