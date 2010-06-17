Угорщина проситиме кредити у МВФ і ЄС

Новий уряд Угорщини в липні почне переговори з Міжнародним валютним фондом і Євросоюзом про укладення нової кредитної угоди, заявив старший помічник прем`єр-міністра Віктора Орбана. «Я сподіваюся, угода буде підписана... Представники МВФ і ЄС приїдуть в липні, і ми укладемо угоду», – сказав він.

«Ми також розглядаємо можливість продовження діючої угоди до грудня», – додав представник уряду, передає Reuters.