Афіни перетворилися на величезну транспортну пробку
Через страйк транспортників
Грецька столиця перетворилася сьогодні на величезну транспортну пробку через страйк транспортників, які протестують проти підготовленого урядом нового законопроекту про страхове пенсійне забезпечення, а також нових положень трудового законодавства. Більшість городян, які працюють в центрі, поїхали на роботу власними автомобілями, оскільки метро не працюватиме цілу добу, а автобуси, тролейбуси і трамваї не з`являться на маршрутах з 11.00 до 16.00 за місцевим часом /12.00-17.00 мск/, повідомляє ІТАР-ТАРС.
Метро вже не працювало весь день у середу, а учасники страйку провели символічне захоплення штаб-квартири компанії "Аттіко метро", що управляє столичним метрополітеном, на знак солідарності проти звільнення компанією 285 працівників, прийнятих на тимчасові контракти. Державна контрольна служба порахувала, що ці контракти, які в даний момент закінчилися, не повинні поновлюватися, оскільки "ці працівники були прийняті на роботу незаконно в передвиборний період", коли наймання за чинним законодавством припиняється. Профспілка працівників метрополітену пригрозила безстроковим продовженням страйку, якщо звільнених не поновлять у їхніх правах, проте рішення про кожен новий день страйку ухвалюватиметься окремо на профспілкових зборах.