Афіни перетворилися на величезну транспортну пробку

Грецька столиця перетворилася сьогодні на величезну транспортну пробку через страйк транспортників, які протестують проти підготовленого урядом нового законопроекту про страхове пенсійне забезпечення, а також нових положень трудового законодавства. Більшість городян, які працюють в центрі, поїхали на роботу власними автомобілями, оскільки метро не працюватиме цілу добу, а автобуси, тролейбуси і трамваї не з`являться на маршрутах з 11.00 до 16.00 за місцевим часом /12.00-17.00 мск/, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Метро вже не працювало весь день у середу, а учасники страйку провели символічне захоплення штаб-квартири компанії "Аттіко метро", що управляє столичним метрополітеном, на знак солідарності проти звільнення компанією 285 працівників, прийнятих на тимчасові контракти. Державна контрольна служба порахувала, що ці контракти, які в даний момент закінчилися, не повинні поновлюватися, оскільки "ці працівники були прийняті на роботу незаконно в передвиборний період", коли наймання за чинним законодавством припиняється. Профспілка працівників метрополітену пригрозила безстроковим продовженням страйку, якщо звільнених не поновлять у їхніх правах, проте рішення про кожен новий день страйку ухвалюватиметься окремо на профспілкових зборах.