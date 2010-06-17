Міжбанк: на 12.00 котирування склали 7,9115/7,9135 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9105/7,9140, на 12.00 звузився спред 7,9115/7,9135 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2534/36, на 12.00 ціни піднялися 0,2548/49. У Росії курс долар-рубль упав, і на 12.00 встановився на рівні 30,9499 (-0,2601).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2252/54, а на 12.00 зросли 1,2335/37. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,6880/9,6955, на 12.00 ціни пішли вгору 9,7565/9,7650.