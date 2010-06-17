Новий Бюджетний кодекс обмежить повноваження парламенту

Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», який запропонований Кабінетом міністрів України, суттєво обмежує повноваження парламенту України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні парламенту народний депутат України Сергій СОБОЛЄВ (фракція БЮТ).

Він зазначив, що представниками опозиції внесений альтернативний законопроект.

С.СОБОЛЄВ повідомив, що в проекті, запропонованому урядом, «фактично повністю перекреслюється можливість контролю за бюджетним процесом з боку ВР».

Він зазначив, що, зокрема, забирається право під час бюджетного процесу в комітету ВР з питань бюджету щодо перерозподілу трансферів.

«Ми фактично потрапляємо в ситуацію, коли черговим законопроектом, який вноситься більшістю», обмежуються повноваження ВР, причому дуже суттєво», - наголосив С.СОБОЛЄВ.

За його словами, парламент по суті відсторонений від внесення на розгляд бюджету у другому читанні.

За його словами, парламент України по суті відводиться роль статистів.

С.СОБОЛЄВ вважає, що це призведе «до повної вакханалії і безконтрольності з боку уряду і Міністерства фінансів».

С.СОБОЛЄВ зазначив, що в законопроекті, який пропонується опозицією, є 12 тисяч додаткових суб’єктів, «на які розписуються фактично всі доходи і видатки, а це означає, що всі місцеві ради мають свої власні доходи».

Він підкреслив, що в той же час в урядовому проекті залишається лише 700 суб’єктів.

За його совами, по суті зберігається «стара схема, коли фактично місцеві бюджети формуються в Києві».

С.СОБОЛЄВ підкреслив, що урядовим законопроектом фактично зі складу доходів Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів виключено 15% податку з доходів фізичних осіб, а також на 50% скорочено збір на спеціальне водокористування.

Він підкреслив, що в урядовому проекті пропонується 5% загальнодержавного податку з прибутку залишається місцевим радам, «тобто всі заяви про те, що податок на прибуток скорочується з 25 до 20% не відповідають дійсності, бо 5% передається на розсуд місцевим радам».

За його словами, такий підхід призведе до того, що на місцях будуть визначати, кому давати пільги і це «буде плодити хабарі».

Він зазначив, що підходи до формування місцевих бюджетів визначені таким чином, що ради нижчого рівня будуть іти «з простягнутою рукою» до рад вищих рівнів щодо розподілу коштів.

Депутат додав, що таке випрошування «чергових подачок» суттєво впливатиме на самостійність місцевих рад, оскільки якщо вони матимуть не ту більшість, яка задовольняє владу, то їм гроші не даватимуть.

С.СОБОЛЄВ закликав парламент підтримати альтернативний законопроект і не голосувати за урядовий.