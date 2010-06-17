В Україні вдасться втримати інфляцію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що в країні вдасться втримати інфляцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у місті Ворожба Білопільського району Сумської області, виступаючи на церемонії відкриття електрифікованої ділянки “Конотоп-Ворожба” Південно-Західної залізниці.

“Нам вдалося поки тримати в руках інфляцію. І дай Боже, так і буде надалі”, - сказав Президент.

Як сказав глава держави, економіка України “знаходиться, м’яко кажучи, не в простій ситуації”. Водночас він зауважив, що останнім часом вдалось добитись позитивних зрушень. Крім цього, до здобутків В.ЯНУКОВИЧ відніс зростання виробництва на 12,6%, зростання заробітних плат на 9%, зростання експорту на 32% та імпорту на 16%. “Це означає, що Україна починає відновлювати економічне зростання”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. І на підтвердження своїх слів заявив, що ВВП сьогодні становить вже 4,9%.