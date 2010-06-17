ЄБРР підтримує випуск Україною ПДВ-облігацій

Європейський банк реконструкції і розвитку підтримує випуск Україною ПДВ-облігацій для погашення бюджетної заборгованості з ПДВ, але вважає запропоновані умови не дуже вигідними для експортерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК.

«До облігацій ми ставимося, загалом позитивно, це один із способів компенсації ПДВ. Чим ми не задоволені, то це тим, що облігації будуть за ставкою 5,5%, аж ніяк не ринкова», - сказав А.КУУСВЕК.

Він наголосив, що ЄБРР хоче бачити питання заборгованості ПДВ вирішеним. «І якщо немає живих грошей, потрібно компенсувати ПДВ інструментами, що мають ринкову вагу», - сказав він.

За словами А.КУУСВЕКА, інтерес до ПДВ-облігацій на ринку буде, проте дисконт з продажу таких паперів залежатиме від рівня зацікавленості покупців. «Інтерес буде, але буде знижка в районі 20-25%, якщо багато компаній одночасно продаватимуть, може навіть 30%, і це не чесно», - сказав А.КУУСВЕК.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення нагромадженої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.

Найближчим часом уряд планує випустити ПДВ-облігації на суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов`язання держави з виплат. Дисконт планується на рівні не більш як 10%.

Планується, що щорічно гаситиметься по 20% ПДВ-облігацій.