Королевська: урядовий Податковий кодекс дає добро на державний рекет

Проект Податкового кодексу, запропонованого урядом, – це машина державного рекету. Про це в ефірі «5 каналу» заявила голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Податковий кодекс, запропонований урядом, – це машина державного рекету, яка здатна будь-якого підприємця вивести за рамки законодавчого поля і змусити відкуповуватися. Він вигідний не підприємцям, а податковим інспекторам і окремим підприємствам», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету Верховної Ради також вважає, що в такому вигляді Податковий кодекс приймати не можна.

За її словами, проект кодексу надає невиправдано багато прав податковим інспекторам і робить незахищеними від чиновницького свавілля бізнесменів. «На сьогодні, аби провести податкову перевірку, потрібні серйозні підстави. Податковий кодекс пропонує надати право приймати такі рішення податковому інспекторові, також у його компетенції донарахування податків за непрямим методом без рішення суду. А чого варте введення поняття «Опитування громадян», відповідно до якого будь-яку людину: від директора до рядового співробітника можуть викликати до податкової інспекції і провести фактично допит без участі адвоката? Невже хтось думає, що можна повернути часи НКВС?», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Крім того, за її словами, в кодексі нівелюється стаття 62 Конституції України про презумпцію невинності, оскільки раніше, якщо податковий інспектор нараховував штраф, можна було звернутися до суду, і штраф на цей час припинявся, а зараз сума штрафу списується впродовж 10 днів, незважаючи на звернення до суду.

Також, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, серед вад Податкового кодексу - надання можливості податковому інспекторові проводити обшук вдома і виїмку документів, що є порушенням прав і свобод громадян.

За її словами, деклароване авторами Податкового кодексу зниження податків часто виявляється фікцією. «Скорочення податку на прибуток з 25 до 20% нівелюється правом обласним і міським радам додавати загалом ті самі 5%. Який же місцевий орган влади відмовиться від такої можливості?», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова комітету також розкритикувала зникнення з проекту податку на нерухомість, який представники влади рекламували, як податок на розкіш.