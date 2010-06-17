Валовий зовнішній борг України скоротився до 102,8 млрд.дол.

Валовий зовнішній борг України за I квартал 2010 року скоротився на 0,5 млрд. дол., або на 0,5%, - до 102,834 млрд. дол.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України (НБУ).

"Зміна заборгованості упродовж кварталу була обумовлена декількома чинниками: за рахунок операцій борг збільшився на 0,9 млрд. дол.; курсова різниця стала причиною зменшення боргу на 1 млрд. дол. (у результаті зміцнення долара США до інших валют у яких деномінується борг); інші зміни (переоцінка, списання боргу і так далі) сприяли зниженню боргу на 0,4 млрд. дол"., - сказано у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що основною валютою зовнішніх запозичень України на 1 квітня 2010 року залишається долар США: його частка складає 71,4%. Питома вага зовнішньої заборгованості в національній валюті залишається низькою - 1,2%, хоча вона і збільшилася порівняно з початком року на 0,3 п.п.

За даними НБУ, борг сектора державного управління на кінець першого кварталу 2010 року складав 17,614 млрд. дол. (17,1% від валового обсягу зовнішнього боргу), скоротившись порівняно з початком року на 0,2 млрд. дол. Скорочення було зумовлене: погашенням урядом кредитів, отриманих від міжнародних фінансових організацій (на 0,4 млрд. дол. США); купівлею нерезидентами облігацій внутрішньої державної позики (на 0,3 млрд. дол.); негативною курсовою різницею (0,1 млрд. дол. США).

Борг сектора органів грошово-кредитного регулювання за перший квартал 2010 року скоротився на 0,2 млрд. дол. - до 6 млрд. дол. (5,8% від валового обсягу зовнішнього боргу) виключно за рахунок курсової різниці (послаблення крос-курсу спеціальних прав запозичення щодо долара США).

За даними Нацбанку, борг банківського сектора України на кінець першого кварталу 2010 року складав 29,4 млрд. дол. (28,6% від валового обсягу зовнішнього боргу), что на 1,4 млрд. дол. (на 4,5%) меньше, ніж на початок року.

Головним чинникам такого скорочення стало зменшення довгострокових зобов`язань банків. Зокрема, за борговими цінними паперами на 0,5 млрд. дол., з них: 0,4 млрд. дол. - за єврооблігаціями банків і 0,1 млрд. дол. - за внутрішніми облігаціями українських банків у власності нерезидентів. Крім того, зобов`язання банків щодо валюти і депозитів скоротилися на 0,5 млрд. дол., за кредитами - на 0,3 млрд. дол.

Короткостроковий борг банків в цілому склав 4,7 млрд. дол. і порівняно з початком року не змінився. Частка короткострокових зобов`язань банків в загальному боргу банків виросла за звітний квартал з 15,4% до 16,1%.

Борг банків, які мають державну частку власності, за перший квартал фактично не змінився і на 1 квітня 2010 року складав 2,2 млрд. дол. (7,4% від боргу банківського сектора).

Зовнішній борг інших секторів економіки за січень-березень 2010 року виріс на 1,3 млрд. дол. (на 2,6%) - до 49,8 млрд. дол. (48,5% від валового обсягу зовнішнього боргу).

Заборгованість сектора змінилася за рахунок зростання протермінованої заборгованості на 1,1 млрд. дол. (до 4 млрд. дол.), у тому числі у негарантованих кредитах на 0,8 млрд. дол. і у торговельних кредитах - на 0,3 млрд. дол. Збільшення боргу відбувалося також за рахунок: зростання зобов`язань щодо торговельних кредитів на 0,9 млрд. дол. (до 12 млрд. дол.) і скорочення заборгованості за довгостроковими кредитами на 0,8 млрд. дол. (до 30,8 млрд. дол.).

Обсяг зобов`язань за борговими цінними паперами українських компаній на звітну дату залишався на рівні 2,5 млрд. дол.

Зовнішній борг підприємств, які мають державну частку власності, за перший квартал 2010 року скоротився на 1,1 млрд. дол. - до 4,7 млрд. дол. (10,4% боргу інших секторів).

У Нацбанку констатують, що часткова переорієнтація нерезидентів на короткострокові фінансові інструменти, які забезпечують мінімізацію ризиків в сучасних українських економічних реаліях, і активне використання резидентами торговельних кредитів, як способу розрахунків з нерезидентами у зовнішньоторговельних операціях, стали причиною зростання короткострокової складової зовнішнього боргу (20,5% проти 18,4% на початок року).

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України у 2009 році скоротився на 1,4% чи на 1,472 млрд. дол., і на 1 січня 2010 року складав 103,323 млрд. дол.