Мартинюк: нову редакцію Бюджетного кодексу не приймуть

Перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК, який головує на сьогоднішньому засіданні парламенту, заявив, що без повернення ВР функцій щодо бюджетного процесу нову редакцію Бюджетного кодексу не приймуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А. МАРТИНЮК сказав на засіданні після прийняття в першому читанні проекту Закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Він зазначив, "ми усі - і Кабінет міністрів, і ВР повинні усвідомити, що без повернення прав і можливостей конституційних ВР щодо бюджетного процесу в другому читанні кодекс підтриманий не буде".

Як повідомляв УНІАН, під час засідання і обговорення нової редакції Бюджетного кодексу народний депутат України Сергій СОБОЛЄВ (фракція БЮТ) зазначив, що в проекті фактично обмежені повноваження парламенту в бюджетному процесі. За його словами, зокрема, Комітет ВР з питань бюджету взагалі відсторонений від внесення проекту бюджету на розгляд парламенту у другому читанні. Окрім того, у комітету забрано право з перерозподілу трансфертів.